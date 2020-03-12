2020-03-12T11:03:56+03:00
Общество

С 23 марта изменятся условия проезда большегрузов по псковским дорогам

Временные ограничения связаны с переувлажнением дорог весной
Алиса Солнцева
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Ограничения будут действовать с 23 марта по 21 апреля.Ограничения будут действовать с 23 марта по 21 апреля.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области опубликовал новые условия проезда большегрузов в период весенней «просушки» дорог. Временное ограничение движения машин по региональным дорогам из-за превышения допустимых нагрузок будет введено с 23 марта по 21 апреля.

Предельно допустимые значения в период «просушки» составят 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки, 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки, за исключением ряда трасс: на 39 участках дорог устанавливаются свои максимальные осевые нагрузки.

Таблица: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Таблица: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Таблица: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Таблица: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Таблица: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Таблица: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Отметим, что причиной ограничений является снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог из-за переувлажнения в весенний период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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