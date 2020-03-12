С 23 марта изменятся условия проезда большегрузов по псковским дорогам
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области опубликовал новые условия проезда большегрузов в период весенней «просушки» дорог. Временное ограничение движения машин по региональным дорогам из-за превышения допустимых нагрузок будет введено с 23 марта по 21 апреля.
Предельно допустимые значения в период «просушки» составят 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки, 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки, за исключением ряда трасс: на 39 участках дорог устанавливаются свои максимальные осевые нагрузки.
Таблица: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Таблица: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Таблица: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Отметим, что причиной ограничений является снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог из-за переувлажнения в весенний период.
ИСТОЧНИК KP.RU