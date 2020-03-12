Рыбохрана Псковской области: незнание законов не освобождает от ответственности

12 Март 2020 2020-03-12T11:50:23+03:00

Запрет на моторные лодки существует для того, чтобы не пугать рыбу во время нереста. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Ограничения для рыбаков по вылову рыбы в нерестовый период вступили в силу с 1 марта

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Документы об ограничительных мерах по вылову весенне-нерестующих рыб в водоемах Псковской области подготовлены, пишет ПАИ со ссылкой на руководителя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктора Мусатова.

Проект приказа ведомства с ограничениями, в том числе, на перемещение моторных плавательных средствах всех типов для всех категорий граждан в настоящее время находится на согласовании в псковской природоохранной прокуратуре.

- Также проект приказа направлен в псковский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии для получения научного заключения по установлению сроков запретного периода, - уточнил председатель комитета.

Как пояснили "Комсомольской правде-Псков" в отделе государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области, по линии их ведомства ограничения на использование моторных лодок при рыбной ловле начали действовать с наступлением календарной весны.

Сроки регулируются законодательством, где сказано, что весенний запрет наступает с распаления льда до 15 июня. В случае отсутствия льда, как в этом году, такой запрет наступает с началом календарной весны, то есть с 1 марта.

Как рассказали в рыбохране, в минувшие выходные инспекторы уже выходили на водоемы с проверками и выписали несколько протоколов.

-Незнание законов, не освобождает от ответственности, - заметили в ведомстве и напомнили, что можно ходить на рыбалку на веслах, под парусом, только без моторов и, соблюдая все остальные ограничения по вылову рыбы в нерестовый период.

В прошлом году запрет на использование судов с моторами, подписанный природоохранным ведомством региона, начал действовать с 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU