2020-03-12T12:26:47+03:00
Общество

На экзамене по химии псковские выпускники будут проводить очные эксперименты

Условия для лабораторного эксперимента предоставят в экзаменационной аудитории
Алиса Солнцева
Поделиться:
Самое главное – не волноваться и не приносить с собой шпаргалки и мобильные телефоны.Самое главное – не волноваться и не приносить с собой шпаргалки и мобильные телефоны.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В 2020 году и одиннадцатиклассники, и девятиклассники псковских школ будут проводить лабораторный эксперимент непосредственно на экзамене. Об этом нововведении рассказал председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции 12 марта, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

По мнению председателя профильного комитета, эта мера повысит качество испытания по этому предмету и повлияет на количество ребят, которые будут выбирать медицинские факультеты для получения специальности.

Кроме того, девятиклассников ждет еще одно изменение – теперь экзамены для выпускников 9 класса тоже будут в обязательном порядке проходить под видеонаблюдением. По мнению Александра Седунова, эта процедура себя оправдала.

- Самое главное – не волноваться и не приносить с собой шпаргалки и мобильные телефоны, - заметил председатель комитета по образованию Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24