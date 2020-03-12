Новое оборудование получат дома детского творчества Псковской области по нацпроекту

12 Март 2020 2020-03-12T12:59:48+03:00

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Дома детского творчества, кружки дополнительного образования Псковской области получат оборудование, инвентарь, реквизит от государства. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции с председателем комитета по образованию Псковской области Александром Седуновым, такая возможность появилась в регионе впервые в рамках национального проекта «Образование». Более того, практически в каждом ДДТ появятся роботоклассы.

- Для нас эта программа имеет принципиальное значение, потому что дополнительное образование всегда оставалось в тени школы. Никогда такого не было, чтобы мы могли закупить в большом объеме костюмы, микроскопы, палатки для домов детского творчества, - заметил Александр Седунов.

Профильный комитет уже провел совещания с муниципалитетами, школами и представителями учреждений дополнительного образования, чтобы наладить работу по этому направлению на ближайшие 2 года.

КСТАТИ

В 2020 году в школах региона откроется дополнительно 41 «Точка роста». К 2022 году в Псковской области не останется школ, в которых будет отсутствовать новое оборудование и специальная образовательная программа.

«Точки роста» – это не только новый кабинет, но и новое оборудование с соответствующей программой обучения: мобильный класс, принтер, квадрокоптер, шлемы виртуальной реальности и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU