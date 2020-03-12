Реконструкцию сквера Искусств в Пскове закончат к Дню города

12 Март 2020 2020-03-12T13:33:38+03:00

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Сквер Искусств на Четырех углах доделают к Дню города. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, подрядчик завершит реконструкцию раньше назначенного срока (15 октября), поэтому летом на этом общественном пространстве уже планируют провести праздничные мероприятия.

- Это будет маленький зеленый остров для отдыха, - заметил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

При создании проекта реконструкции учитывали мнение местных жителей. Псковичи просили обустроить в сквере детскую площадку, пешеходные дорожки, заменить асфальт. Более того, в центральной части сквера положат брусчатку. В парке установят уличные фонари, а также подведут электричество, например, для подключения новогодней елки. Более 60 деревьев украсят это общественное пространство: это будут липы, хвойные деревья, березы и клены. Скульптуры кузнеца Евгения Вагина вернутся на прежнее место.

Напомним, что этот проект реализуется совместно с партнёрами из города-побратима Резекне (Латвия).

ИСТОЧНИК KP.RU