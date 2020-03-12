Депутатский корпус Псковской области поддержал поправки в Конституцию

12 Март 2020 2020-03-12T14:45:34+03:00

На внеочередной сессии областного Собрания депутаты проголосовали за изменения в Основном законе России

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Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки в Конституцию России. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального парламента, на 41-ой внеочередной сессии депутатский корпус принял постановление в поддержку закона «О поправке к Конституции Российской Федерации…».

Сегодня, 12 марта, в областном парламенте состоялось голосование: за одобрение поправок высказались 36 депутатов, против – два, воздержались пятеро.

- Мы следили за деятельностью рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, за работой Госдумы и Совета Федерации, и сегодня мы высказали своё отношение к этому процессу: абсолютным большинством голосов депутаты поддержали поправки, которые будут вноситься в Конституцию РФ, - прокомментировал решение председатель законодательного органа Александр Котов.

Псковские депутаты, по замечанию Александра Котова, поддержали поправки, «потому что они во многом отражают положение дел, которое складывается в нашей стране». Часть из них уточняет полномочия органов власти, президента, правительства, федерального собрания; второй блок связан с социальными вопросами, в которых большое внимание уделяется мерам социальной поддержки.

Отметим, чтобы изменения вступили в силу, необходимо их одобрение органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов России.

КОНКРЕТНО

В общей сложности в Основной закон было внесено 206 поправок: «Глава 3: Федеративное устройство – 51 поправка, глава 4: Президент РФ – 19 поправок, глава 5: Федеральное Собрание РФ – 33 поправки, Правительство РФ – 26 поправок, Судебная власть и прокуратура – 23 поправки, глава 8: МСУ – 12 поправок, предложения в преамбулу – 9, процедура общероссийского голосования и порядок вступления в силу – 33».

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ИСТОЧНИК KP.RU