Поезд Псков-Дно-Псков будет курсировать только по рабочим дням

12 Март 2020 2020-03-12T17:03:44+03:00

Поезд Псков-Дно-Псков будет курсировать только по будним дням. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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С 21 марта изменится периодичность курсирования ряда пригородных поездов на участке Псков – Дно.

Пригородные поезда № 6657 сообщением Дно (08:35) – Псков (11:14) и № 6658 сообщением Псков (17:23) – Дно (20:08) будут курсировать только по рабочим дням, сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Компания призывает пассажиров со всеми изменениями и расписанием пригородных поездов знакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (подробности) .

ИСТОЧНИК KP.RU