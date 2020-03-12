Поезд Псков-Дно-Псков будет курсировать только по рабочим дням
Росписание поезда изменится с 21 марта
Поезд Псков-Дно-Псков будет курсировать только по будним дням.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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С 21 марта изменится периодичность курсирования ряда пригородных поездов на участке Псков – Дно.
Пригородные поезда № 6657 сообщением Дно (08:35) – Псков (11:14) и № 6658 сообщением Псков (17:23) – Дно (20:08) будут курсировать только по рабочим дням, сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Компания призывает пассажиров со всеми изменениями и расписанием пригородных поездов знакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (подробности) .
ИСТОЧНИК KP.RU