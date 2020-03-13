2020-03-13T09:39:54+03:00
Происшествия

Житель Латвии хотел протаранить пункт пропуска на границе в Псковской области

Мужчина пытался незаконно въехать из Эстонии в Россию
Алиса Солнцева
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Весьма отчаянную попытку пересечь государственную границе выбрал латыш.Весьма отчаянную попытку пересечь государственную границе выбрал латыш.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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49-летнего гражданина Латвии задержали пограничники у пункта пропуска «Шумилкино» в Псковской области.

Как сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России, мужчина пытался протаранить эстонский пограничный пост «Лухамаа» и российский пост «Шумилкино», разогнавшись на своем автомобиле «Фольксваген» до большой скорости.

Псковские пограничники вместе с сотрудниками ГИБДД остановили автомобиль и задержали водителя, процессуальное решение примет региональное пограничное управление ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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