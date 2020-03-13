Тела двух рыбаков нашли водолазы в Себежском районе
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчин
2 трупа в озере Залосемском нашли водолазы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
12 марта на Залосемском озере вблизи деревни Горняя Себежского района обнаружили тела двух мужчин. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области, опочецкий отдел начал доследственную проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.
Погибших нашли водолазы в ходе поисково-спасательных работ.
По предварительной информации, два местных жителя накануне ушли на рыбалку.
ИСТОЧНИК KP.RU