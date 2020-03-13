Тела двух рыбаков нашли водолазы в Себежском районе

13 Март 2020 2020-03-13T10:16:17+03:00

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12 марта на Залосемском озере вблизи деревни Горняя Себежского района обнаружили тела двух мужчин. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области, опочецкий отдел начал доследственную проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Погибших нашли водолазы в ходе поисково-спасательных работ.

По предварительной информации, два местных жителя накануне ушли на рыбалку.

ИСТОЧНИК KP.RU