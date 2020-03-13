2020-03-13T13:13:14+03:00
Здоровье

Хирург-онколог из Санкт-Петербурга проводит мастер-класс для псковских врачей

Специалисты псковского онкоцентра будут наблюдать за двумя операциями на печень
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru.Фото: pskov.ru.
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Заведующий хирургическим отделением Санкт-Петербургского областного клинического онкологического диспансера Кирилл Шостак сегодня, 13 марта, проводит мастер-класс для псковских врачей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, специалист из северной столицы сделает в Пскове две правосторонние гепатэктомии (операция на печень).

Фото: pskov.ru.

Фото: pskov.ru.

В регионе данное направление хирургии недостаточно развито, мастер-класс нацелен на то, чтобы в дальнейшем такие операции могли проводить в Псковской области. По ходу операции хирург комментирует свои манипуляции и объясняет каждое действие.

- Операция сложная и требует определенной подготовки и опыта. Поэтому лучше начинать со специалистами, которые этим давно занимаются. В Псковском онкологическом диспансере имеется необходимое оборудование, теперь важно включить внутренний альтруизм и развиваться, - отметил Кирилл Шостак.

Фото: pskov.ru.

Фото: pskov.ru.

Ассистентом специалиста из Санкт-Петербурга выступает псковский хирург-онколог Андрей Докучаев.

Отметим, что обе операции будут проводиться ориентировочно в течение 4 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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