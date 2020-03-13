К концу года в Великих Луках достроят садик на 140 мест

13 Март 2020 2020-03-13T14:09:03+03:00

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Детский сад на улице Заслонова в Великих Луках достроят к концу 2020 года. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов проконтролировал возведение социальных объектов в Великих Луках.

На улице Заслонова идет строительство детского сада на 140 мест, в котором будут заниматься 8 групп. Строители уже возводят стены и перекрытия 2-го этажа, монтируют инженерные сети, на первом этаже устанавливают окна, в ближайшее время начнется прокладка внутренних систем электроснабжения. Подрядчик также должен благоустроить прилегающую территорию и оборудовать восемь детских площадок.

На строительство садика выделили 107 миллионов рублей из консолидированного бюджета.

Фото: pskov.ru.

На улице Дружбы подрядчик отстает от графика, он объяснил это неоднородностью и сложностью грунтов на участке. Сейчас там осуществляется подготовка к устройству полов и перекрытий цокольного этажа. Сергей Грахов поручил ликвидировать отставание.

Дошкольное учреждение на улице Дружбы строится по аналогичному проекту, там также будет 140 мест.

Кроме того, глава профильного комитета посетил строящуюся школу на улице Заслонова и детский сад на улице Первомайской.

- Ни школа, ни детский садик не будут приняты и введены в эксплуатацию до тех пор пока подрядчики не устранят все замечания. Новые здания должны быть безопасными, - добавил Сергей Грахов.

ИСТОЧНИК KP.RU