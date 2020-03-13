2020-03-13T14:09:03+03:00
Общество

К концу года в Великих Луках достроят садик на 140 мест

Сергей Грахов проконтролировал строительство великолукских школ и садов
Максим Дмитриев
Поделиться:
Фото: pskov.ru.Фото: pskov.ru.
Изменить размер текста:

Детский сад на улице Заслонова в Великих Луках достроят к концу 2020 года. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов проконтролировал возведение социальных объектов в Великих Луках.

На улице Заслонова идет строительство детского сада на 140 мест, в котором будут заниматься 8 групп. Строители уже возводят стены и перекрытия 2-го этажа, монтируют инженерные сети, на первом этаже устанавливают окна, в ближайшее время начнется прокладка внутренних систем электроснабжения. Подрядчик также должен благоустроить прилегающую территорию и оборудовать восемь детских площадок.

На строительство садика выделили 107 миллионов рублей из консолидированного бюджета.

Фото: pskov.ru.

Фото: pskov.ru.

На улице Дружбы подрядчик отстает от графика, он объяснил это неоднородностью и сложностью грунтов на участке. Сейчас там осуществляется подготовка к устройству полов и перекрытий цокольного этажа. Сергей Грахов поручил ликвидировать отставание.

Дошкольное учреждение на улице Дружбы строится по аналогичному проекту, там также будет 140 мест.

Кроме того, глава профильного комитета посетил строящуюся школу на улице Заслонова и детский сад на улице Первомайской.

- Ни школа, ни детский садик не будут приняты и введены в эксплуатацию до тех пор пока подрядчики не устранят все замечания. Новые здания должны быть безопасными, - добавил Сергей Грахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковский театр продает билеты на апрельские спектакли за половину стоимости
В Пыталовском районе осудили предпринимательницу за контрабанду леса
Убийца, вор и насильник из Пскова предстанет перед судом
К концу года в Великих Луках достроят садик на 140 мест
Хирург-онколог из Санкт-Петербурга проводит мастер-класс для псковских врачей
Правительство Эстонии из-за коронавируса ввело чрезвычайное положение
Тела двух рыбаков нашли водолазы в Себежском районе
Пешеход погиб в ДТП в Псковском районе
Велосипедист попал под колеса «Фольксвагена» в Великих Луках
Житель Латвии хотел протаранить пункт пропуска на границе в Псковской области
Поезд Псков-Дно-Псков будет курсировать только по рабочим дням
Депутатский корпус Псковской области поддержал поправки в Конституцию
Реконструкцию сквера Искусств в Пскове закончат к Дню города
Новое оборудование получат дома детского творчества Псковской области по нацпроекту
На экзамене по химии псковские выпускники будут проводить очные эксперименты
Ученик Лавровской гимназии после драки с учителем перешел на домашнее обучение
Рыбохрана Псковской области: незнание законов не освобождает от ответственности
С 23 марта изменятся условия проезда большегрузов по псковским дорогам
Территорию у магазина «Маяк» в Пскове приведут в порядок летом
Более 20 млн рублей выделят на развитие детского футбола в Пскове
65 тысяч рублей ежемесячно будут получать семьи героев 6-й роты