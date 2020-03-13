В Пыталовском районе осудили предпринимательницу за контрабанду леса

13 Март 2020 2020-03-13T14:41:31+03:00

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Руководитель коммерческой организации осуждена за контрабанду леса.

Прокуратура Пыталовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 53-летней жительницы Пскова, которую Пыталовский районный суд признал виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, то есть виновной в контрабанде через таможенную границу важных ресурсов в крупном размере и п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ - уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере.

С 20 февраля 2015 по 3 декабря 2015 года злоумышленница по железной дороге переправила через границу еловые бревна стоимостью более 6 000 000 рублей, рыночной стоимостью более 3 000 000 рублей, при этом сопроводив его недостоверными сведениями о производителе товара.

В связи с этим была применена ставка вывозной таможенной пошлины в размере 13% от таможенной стоимости товара, тогда как при достоверном декларировании сведений о производителе товара такая ставка вывозной таможенной пошлины составила бы 80%.

В результате этих действий казна не досчиталась таможенных платежей в сумме более 6 000 000 рублей .

Подсудимая свою вину не признала, суд с учетом позиции государственного обвинителя признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 300 000 рублей.

Иск прокурора о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, признан судом подлежащим рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU