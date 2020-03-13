Убийца, вор и насильник из Пскова предстанет перед судом

13 Март 2020 2020-03-13T14:59:19+03:00

После убийства знакомой пскович скрывался от закона, за это время совершил еще несколько преступлений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

43-летний пскович ответит за серию преступлений, в том числе сексуального характера

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43-летний пскович окажется на скамье подсудимых сразу за несколько преступлений - причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, кражу и насильственные действия в отношении ребенка. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, после первого преступления пскович скрывался от закона и за это время успел совершить еще несколько злодеяний.

Следствие установило, что в ночь на 3 марта 2019 года обвиняемый отдыхал в бане со своей знакомой, которую и убил. Женщина умерла от телесных повреждений, причиненных бутылкой. Преступник попытался скрыться от правоохранительных органов.

2 ноября 2019 года пскович вместе с подельником проник в чужое жилище и украл 200 килограммов изделий из металла.

13 декабря 2019 года, увидев на дороге одиноко идущую девочку (ей было меньше 14 лет), насильник повалил ее на землю и совершил действия сексуального характера.

Преступник изолирован от общества, уголовное дело передано в суд. Мужчина ответит по нескольким статьям уголовного кодекса: части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом), части 1 статьи 139 (нарушение неприкосновенности жилища), пункту «а» части 2 статьи 158 (кража) и пункту «б» части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера).

ИСТОЧНИК KP.RU