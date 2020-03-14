2020-03-14T12:14:28+03:00
Общество

Интерактивную карту заповедных мест Псковской области создали в регионе

Над ней работали представители всех заповедных территорий области
Василиса Алексеева
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Музей-заповедник "Изборск".Музей-заповедник "Изборск".
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Комитет по туризму Псковской области при участии заповедных территорий области: Полистовский заповедник, Изборско-Мальская долина, Себежский национальный парк, о.им.Белова, выпустил новое информационное издание – интерактивную карту заповедных мест Псковской области.

Интерактивная карта заповедных мест Псковской области.

Интерактивная карта заповедных мест Псковской области.

Карта позволяет познакомиться с особенностями каждой из заповедных территорий, запланировать поездку, а также порадовать маленьких членов семьи познавательной игрой!

На обратной стороне карты размещена настольная игра, пройдя которую, дети познакомятся с достопримечательными местами, флорой и фауной заповедников и непременно захотят увидеть их вживую.

Интерактивная карта заповедных мест Псковской области.

Интерактивная карта заповедных мест Псковской области.

Карты будут распространяться на туристских выставках, а также в офисе туристского информационного центра Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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