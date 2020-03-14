Интерактивную карту заповедных мест Псковской области создали в регионе
Комитет по туризму Псковской области при участии заповедных территорий области: Полистовский заповедник, Изборско-Мальская долина, Себежский национальный парк, о.им.Белова, выпустил новое информационное издание – интерактивную карту заповедных мест Псковской области.
Интерактивная карта заповедных мест Псковской области.
Карта позволяет познакомиться с особенностями каждой из заповедных территорий, запланировать поездку, а также порадовать маленьких членов семьи познавательной игрой!
На обратной стороне карты размещена настольная игра, пройдя которую, дети познакомятся с достопримечательными местами, флорой и фауной заповедников и непременно захотят увидеть их вживую.
Интерактивная карта заповедных мест Псковской области.
Карты будут распространяться на туристских выставках, а также в офисе туристского информационного центра Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU