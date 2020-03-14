2020-03-14T12:34:31+03:00
Общество

Исчезнувшую вместе с сыном-грудничком Анну Пахомову из Великих Лук разыскивают правоохранительные органы

Женщина отправилась с ребенком на свидание к мужчине и исчезла
Василиса Алексеева
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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13 марта 2020 года в правоохранительные органы поступило Сообщение о безвестном исчезновении жительницы Великих Лук Пахомовой Анны Сергеевны, 18.09.1996 года рождения поступило в правоохранительные органы 13 марта, сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

По данному факту следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области проводит доследственную проверку.

Последний раз Анна Пахомова выходила на связь с родственниками 6 марта 2020 года, когда вместе со своим сыном - грудничком собиралась уезжать с Псков к мужчине, с которым познакомилась через социальные сети.

Приметы Анны Пахомовой: рост около 175 см, телосложение худощавое, волосы прямые, до плеч.

если вы знаете о местонахождении женщины и ее ребенка, звоните на дежурный телефон следственного управления: 8-911-360-10-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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