Председатель областного профсоюза работников народного образования и науки Псковской области безоговорочно поддержала поправки в Конституцию
Председатель областного профсоюза работников народного образования и науки Наталья Горбачева высказала "безоговорочную" поддержку поправкам Конституции, пишет ПАИ.
- Конституция, которая была раньше, принята в определенных экономических и политических условиях, - отметила Наталья Горбачева. – Конституция должна быть живым организмом и отражать жизнь нашей страны, народа.
Она также отметила, что предлагаемые положения очень важны для профсоюзного движения, поскольку в Конституции будет рассматриваться вопрос о социальном партнерстве.
- Работники и работодатели будут не просто знать, они будут уверены в том, что они делают общее дело на благо Родины, - уверена Наталья Горбачева.
Наталья Горбачева отметила, что Псковская область - особенная, поскольку после развала Советского Союза тут практически не осталось своей промышленности, население обслуживает границу, которая проходит со странами НАТО. Если люди начнут уезжать, то «ничего не останется».
– Очень важно, что в Конституции рассматривается вопрос о зарплате, о квалифицированном и неквалифицированном труде, а также поправки, касающиеся детей, нацеленные на повышение рождаемости,- подчеркнула она.
ИСТОЧНИК KP.RU