Председатель областного профсоюза работников народного образования и науки Псковской области безоговорочно поддержала поправки в Конституцию

14 Март 2020 2020-03-14T12:55:47+03:00

Наталья Горбачева уверена, что поправки важны для всего профсоюзного движения

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Председатель областного профсоюза работников народного образования и науки Наталья Горбачева высказала "безоговорочную" поддержку поправкам Конституции, пишет ПАИ.

- Конституция, которая была раньше, принята в определенных экономических и политических условиях, - отметила Наталья Горбачева. – Конституция должна быть живым организмом и отражать жизнь нашей страны, народа.

Она также отметила, что предлагаемые положения очень важны для профсоюзного движения, поскольку в Конституции будет рассматриваться вопрос о социальном партнерстве.

- Работники и работодатели будут не просто знать, они будут уверены в том, что они делают общее дело на благо Родины, - уверена Наталья Горбачева.

Наталья Горбачева отметила, что Псковская область - особенная, поскольку после развала Советского Союза тут практически не осталось своей промышленности, население обслуживает границу, которая проходит со странами НАТО. Если люди начнут уезжать, то «ничего не останется».

– Очень важно, что в Конституции рассматривается вопрос о зарплате, о квалифицированном и неквалифицированном труде, а также поправки, касающиеся детей, нацеленные на повышение рождаемости,- подчеркнула она.

ИСТОЧНИК KP.RU