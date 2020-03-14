Председатель Псковского профсоюза работников здравоохранения считает, что поправки к Конституции дают большие возможности регионам

14 Март 2020 2020-03-14T16:51:10+03:00

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- Поправки дают большие возможности регионам, муниципалитетам, обеспечивают суверенитет страны. Я надеюсь, что благодаря изменениям голос региона будет услышан, - заявила председатель Псковской областной организации российского профессионального союза работников здравоохранения Анжелика Шундер корреспонденту Псковского агентства информации.

Как считает профсоюзный лидер, поправки к Конституции повышают ответственность чиновников, дают возможность людям чувствовать себя защищенными. Индексации пенсий, уровень МРОТ (минимальный размер оплаты труда) — все эти права должны быть закреплены в Конституции, чтобы «нельзя было их упразднить, переписав какие-то законы».

Анжелика Шундер рассказала, что принятые Госдумой поправки к основному закону поднимают на федеральный уровень ответственность за установление единых правовых основ системы здравоохранения.

- Впервые прописываются обеспечение доступной качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни — все это относится к совместному ведению федерации и субъектов, - отметила спикер и призвала псковичей прийти в день народного голосования на участки.

-Каждый человек должен выразить свое отношение к этим изменениям, это личное дело каждого — поддерживать, не поддерживать. Но свое мнение люди должны выразить, прийти 22 апреля и проголосовать, - заключила она.

ИСТОЧНИК KP.RU