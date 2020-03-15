Псковский "Ахтеатр" показал спектакль в Центре помощи детям в Гдовском районе
Молодые артисты представили театральную композицию "Что мы знаем о войне"
Фото "Ахтеатр".
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Молодежный театр "Ахтеатр" навестил Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в селе Ямм Гдовского района. Молодые артисты показали театральную композицию "Что мы знаем о войне", рассказали организаторы поездки.
Фото "Ахтеатр".
Постановка псковского молодежного театра поддержана грантом.
Псковские артисты показали ребятам отрывок из спектакля "Сашка" по мотивам повести Вячеслава Кондратьева.
Фото "Ахтеатр".
-Дети живо реагировали, сопереживали и не стеснялись своих эмоций. Они были удивительно открыты и проницательны! - отметили в "Ахтеатре".
ИСТОЧНИК KP.RU