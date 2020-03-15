2020-03-15T12:38:31+03:00
Общество

Псковский "Ахтеатр" показал спектакль в Центре помощи детям в Гдовском районе

Молодые артисты представили театральную композицию "Что мы знаем о войне"
Василиса Алексеева
Поделиться:
Фото "Ахтеатр".Фото "Ахтеатр".
Изменить размер текста:

Молодежный театр "Ахтеатр" навестил Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в селе Ямм Гдовского района. Молодые артисты показали театральную композицию "Что мы знаем о войне", рассказали организаторы поездки.

Фото "Ахтеатр".

Фото "Ахтеатр".

Постановка псковского молодежного театра поддержана грантом.

Псковские артисты показали ребятам отрывок из спектакля "Сашка" по мотивам повести Вячеслава Кондратьева.

Фото "Ахтеатр".

Фото "Ахтеатр".

-Дети живо реагировали, сопереживали и не стеснялись своих эмоций. Они были удивительно открыты и проницательны! - отметили в "Ахтеатре".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковский "Ахтеатр" показал спектакль в Центре помощи детям в Гдовском районе
Глава Пскова Елена Полонская отмечает свой день рождения
Псковские полицейские Роман Березкин и Владислав Дмитриев спасли из горящей машины спящего мужчину
Председатель Псковского профсоюза работников здравоохранения считает, что поправки к Конституции дают большие возможности регионам
Трое псковичей находятся на карантине по коронавирусу в инфекционной больнице
Председатель областного профсоюза работников народного образования и науки Псковской области безоговорочно поддержала поправки в Конституцию
Исчезнувшую вместе с сыном-грудничком Анну Пахомову из Великих Лук разыскивают правоохранительные органы
Интерактивную карту заповедных мест Псковской области создали в регионе
"Период тишины" на водоемах Псковской области наступает с 23 марта
Псковский театр продает билеты на апрельские спектакли за половину стоимости