Псковский "Ахтеатр" показал спектакль в Центре помощи детям в Гдовском районе

15 Март 2020 2020-03-15T12:38:31+03:00

Молодые артисты представили театральную композицию "Что мы знаем о войне"

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Молодежный театр "Ахтеатр" навестил Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в селе Ямм Гдовского района. Молодые артисты показали театральную композицию "Что мы знаем о войне", рассказали организаторы поездки.

Фото "Ахтеатр".

Постановка псковского молодежного театра поддержана грантом.

Псковские артисты показали ребятам отрывок из спектакля "Сашка" по мотивам повести Вячеслава Кондратьева.

Фото "Ахтеатр".

-Дети живо реагировали, сопереживали и не стеснялись своих эмоций. Они были удивительно открыты и проницательны! - отметили в "Ахтеатре".

ИСТОЧНИК KP.RU