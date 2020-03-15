Глава Пскова Елена Полонская отмечает свой день рождения

15 Март 2020 2020-03-15T10:24:42+03:00

Сегодня ей исполнилось 38 лет

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Сегодня, 15 марта, глава Пскова, депутат Псковской городской Думы по округу №8 Елена Полонская отмечает свой день рождения.

Елена Александровна Полонская родилась 15 марта 1982 года в Пскове.

В 2003 году окончила Современную гуманитарную Академию по направлению «Менеджмент», квалификация «Бакалавр менеджмента».

В 2015 году была избрана членом Общественной палаты Псковской области от муниципального образования «Город Псков».

13 сентября 2015 года на дополнительных выборах в Псковскую городскую Думу избрана депутатом по одномандатному округу № 10.

10 сентября 2017 была избрана депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу № 8.

Решением первой сессии Псковской городской Думы избрана заместителем Главы города Пскова на штатной основе.

5 февраля 2019 года избрана Заместителем секретаря Псковского регионального политического совета партии «Единая Россия» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью.

21 мая 2019 года назначена куратором проектной деятельности Псковского регионального политического совета партии «Единая Россия».

13 ноября 2019 года на внеочередной 31-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва избрана Главой города Пскова.

23 декабря 2019 года избрана секретарем Псковского городского местного отделения партии "Единая Россия".

Елена Полонская - первая в истории Пскова- глава города.

Она воспитывает троих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU