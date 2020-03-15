На дистанционное обучение перейдут студенты ПсковГУ с 16 марта

15 Март 2020 2020-03-15T14:01:39+03:00

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Студенты ПсковГУ переводятся на дистанционное обучение с 16 марта, сообщает ПАИ.

Такое решение приняло руководство вуза на совещании с директорами входящих в состав университета институтов.

-При эпидемии важнейшее значение имеют именно превентивные меры. В университете работают и учатся тысячи студентов, преподавателей, в том числе из-за пределов Псковской области. Их здоровье для нас в приоритете, как и здоровье всех жителей нашего приграничного региона. Университет поставил в известность Минобрнауки, администрацию Псковской области, что принято решение перейти на дистанционное обучение студентов, - сообщила руководитель ПсковГУ Наталья Ильина.

Преподаватели и сотрудники вуза продолжат работать в прежнем режиме.

КОНКРЕТНО

В Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Председатель правительства России рекомендовал усилить контроль на вокзалах, в аэропортах, пунктах пропуска через границу.

Ранее Министерство просвещение уже рекомендовало перейти на дистанционное обучение всем российским школам.

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Для контактировавших с заболевшими коронавирусом организовали 36 коек в Островском районе

В случае необходимости людей на карантин примет санаторий "Гороховое озеро" (подробности).

С 5 марта все заболевшие внебольничной пневмонией псковичи тестируются на коронавирус

Тестами на коронавирус регион обеспечен (подробности).

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если если все будут соблюдать меры предосторожности [видео, инфографика] (подробности).

Чаще мойте руки и носите маску

Псковские эксперты рассказали, готов ли регион к эпидемии коронавируса (подробности).

Для контактировавших с заболевшими коронавирусом организовали 36 коек в Островском районе

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С 5 марта все заболевшие внебольничной пневмонией псковичи тестируются на коронавирус

Тестами на коронавирус регион обеспечен (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU