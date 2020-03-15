На дистанционное обучение перейдут студенты ПсковГУ с 16 марта
Студенты ПсковГУ переводятся на дистанционное обучение с 16 марта, сообщает ПАИ.
Такое решение приняло руководство вуза на совещании с директорами входящих в состав университета институтов.
-При эпидемии важнейшее значение имеют именно превентивные меры. В университете работают и учатся тысячи студентов, преподавателей, в том числе из-за пределов Псковской области. Их здоровье для нас в приоритете, как и здоровье всех жителей нашего приграничного региона. Университет поставил в известность Минобрнауки, администрацию Псковской области, что принято решение перейти на дистанционное обучение студентов, - сообщила руководитель ПсковГУ Наталья Ильина.
Преподаватели и сотрудники вуза продолжат работать в прежнем режиме.
КОНКРЕТНО
В Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
Председатель правительства России рекомендовал усилить контроль на вокзалах, в аэропортах, пунктах пропуска через границу.
Ранее Министерство просвещение уже рекомендовало перейти на дистанционное обучение всем российским школам.
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Чаще мойте руки и носите маску
Псковские эксперты рассказали, готов ли регион к эпидемии коронавируса (подробности).
Для контактировавших с заболевшими коронавирусом организовали 36 коек в Островском районе
В случае необходимости людей на карантин примет санаторий "Гороховое озеро" (подробности).
С 5 марта все заболевшие внебольничной пневмонией псковичи тестируются на коронавирус
Тестами на коронавирус регион обеспечен (подробности).
Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если если все будут соблюдать меры предосторожности [видео, инфографика] (подробности).
Чаще мойте руки и носите маску
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Для контактировавших с заболевшими коронавирусом организовали 36 коек в Островском районе
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С 5 марта все заболевшие внебольничной пневмонией псковичи тестируются на коронавирус
Тестами на коронавирус регион обеспечен (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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