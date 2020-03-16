Пассажир «БМВ» умер в реанимации после ДТП в Псковском районе

16 Март 2020 2020-03-16T09:31:31+03:00

Водитель не справился с управлением и опрокинул автомобиль

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28-летний пассажир «БМВ» умер в больнице после аварии на трассе в Псковском районе. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Псковской области, ночью 15 марта, около 1:10, машина слетела с автодороги Струково – Писковичи и перевернулась.

Водитель «БМВ 520», 28-летний житель Писковичей, не справился с управлением. Молодой человек попал в больницу с травмами живота, переломом ребер и ушибом позвоночника.

Пассажир, 28-летний молодой человек, от полученных травм умер в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), водитель пройдет химико-токсикологическое исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU