2020-03-17T14:07:41+03:00
Общество

Псковский "Горводоканал" не принимает посетителей и не будет начислять пени за март

Предприятие призывает псковичей оплачивать услуги и задавать вопросы только дистанционно
Василиса Алексеева
Поделиться:
Оплатить квитанции за воду можно только дистанционно.Оплатить квитанции за воду можно только дистанционно.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Псковский «Горводоканал» из-за коронавируса принимает показания счетчиков только дистанционно и не будет начислять пени за март.

«Горводоканал» Пскова с 17 марта перешел на новый режим работы.

Показания счетчиков принимаются только по телефону, интернету и СМС. Такое решение руководство муниципального предприятия приняло в соответствии с указом губернатора Псковской области о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции , а также для обеспечения бесперебойной и безопасной работы стратегического предприятия города.

Предприятие призвало всех псковичей для выяснения всех вопросов использовать телефонную связь и дистанционные сервисы, предоставляемые предприятием.

Так, передать показания приборов учета и документы о поверке можно по электронной почте –адрес Вашего участка указан на квитанции, например, fl_operator1@vdkpskov.ru, где «1» - номер участка, а также с использованием сервиса СМС, для получения справки нужно отправить слово help на номер +79319003100 (стоимость смс согласно Вашему тарифному плану), а также через «Личный кабинет» по адресу https://ip.vdkpskov.ru/, «Сбербанк Онлайн» и другие.

В качестве бонуса или некоторой компенсации на предприятии приняли решение не начислять пени за просроченные платежи за март.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковские газовики рекомендуют абонентам решать вопросы дистанционно
Наталью Ильину избрали ректором Псковского государственного университета
Сюжет о «великолукском Сусанине» снимает Первый канал
Главный санитарный врач Псковской области: без обследования распознать коронавирус нельзя
Псковской области 43 человека находятся на домашнем карантине
Все прибывшие в Псковскую область из Европы должны пройти 14-дневную обсервацию
В Псковской области хотят выпускать многоразовые маски
Псковские власти рекомендуют псковичам добровольный самокарантин
Торговым центрам Пскова предложат не проводить развлекательные мероприятия из-за карантина
Александр Голышев объяснил, почему нельзя брать плату за вход в псковский Кремль
Александр Голышев: зарплата музейных сотрудников будет выше
Псковский "Горводоканал" не принимает посетителей и не будет начислять пени за март
На 6,5 лет осудили великолучанина, стрелявшего в подростков из пневматики
Дилерский центр «Псков-Лада» стал лучшим в СЗФО
Псковичи могут вернуть деньги за билеты в Белоруссию, Латвию и Эстонию
С 17 марта въезд в Эстонию и Латвию ограничен
На границе в Псковской области граждан с подозрением на коронавирус направят в стационары
Псковичей на домашнем карантине врачи проверяют каждый день
Первый тренинг для добровольных пожарных в Пскове пройдет онлайн