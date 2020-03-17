Псковский "Горводоканал" не принимает посетителей и не будет начислять пени за март

17 Март 2020 2020-03-17T14:07:41+03:00

Оплатить квитанции за воду можно только дистанционно. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Псковский «Горводоканал» из-за коронавируса принимает показания счетчиков только дистанционно и не будет начислять пени за март.

«Горводоканал» Пскова с 17 марта перешел на новый режим работы.

Показания счетчиков принимаются только по телефону, интернету и СМС. Такое решение руководство муниципального предприятия приняло в соответствии с указом губернатора Псковской области о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции , а также для обеспечения бесперебойной и безопасной работы стратегического предприятия города.

Предприятие призвало всех псковичей для выяснения всех вопросов использовать телефонную связь и дистанционные сервисы, предоставляемые предприятием.

Так, передать показания приборов учета и документы о поверке можно по электронной почте –адрес Вашего участка указан на квитанции, например, fl_operator1@vdkpskov.ru, где «1» - номер участка, а также с использованием сервиса СМС, для получения справки нужно отправить слово help на номер +79319003100 (стоимость смс согласно Вашему тарифному плану), а также через «Личный кабинет» по адресу https://ip.vdkpskov.ru/, «Сбербанк Онлайн» и другие.

В качестве бонуса или некоторой компенсации на предприятии приняли решение не начислять пени за просроченные платежи за март.

ИСТОЧНИК KP.RU