2020-03-17T15:37:20+03:00
Звезды

Александр Голышев объяснил, почему нельзя брать плату за вход в псковский Кремль

И.о. Псково-Изборского объединенного музея-заповедника ответил на вопросы по самым обсуждаемым околомузейным темам последних месяцев
Василиса Алексеева
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Псковский кремль один из самых красивых в России.Псковский кремль один из самых красивых в России.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Александр Голышев объяснил, почему нельзя брать плату за вход в псковский Кремль.

Почему посещение псковского Кремля должно быть свободным и.о.генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев пояснил в интервью «Псковской правде».

- Если бы на территории нашего Кремля не было бы кафедрального собора, возможно, мы могли бы обсуждать этот вопрос, - сказал руководитель музея. - Но как мы можем брать деньги за вход, когда очень большой процент людей идет молиться в Троицкий собор? На сегодняшний день груз и обременение содержания этого огромного комплекса музей-заповедник берет на себя. Все должны участвовать в сохранении и благоустройстве наших святынь. Это совершенно правильное решение.

Также Александр Голышев ответил на вопрос о конфликте с сообществом экскурсоводов, с которых музей теперь собирает плату за право проведения экскурсий.

- Нет никакого конфликта. Мы всячески поддерживаем все экскурсионные начинания, поддерживаем всех экскурсоводов. Вопросов с турфирмами и туроператорами из других городов нет. У нас с ними заключены договоры. Но есть люди, которые работают как частные предприниматели. И им нужно решить вопрос проведения экскурсий с музеем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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