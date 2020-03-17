Торговым центрам Пскова предложат не проводить развлекательные мероприятия из-за карантина

17 Март 2020 2020-03-17T15:20:24+03:00

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- Сегодня дети ушли на досрочные каникулы и, к сожалению, мы видим в информационном пространстве, что это воспринимается как праздничное и увеселительное мероприятие. Детей активно приглашают на массовые развлекательные мероприятия, в торговые центры, - заметила Вера Емельянова, первый вице-губернатор Псковской области.

В связи с этим региональные власти примут ряд дополнительных решений, чтобы минимизировать риски заражения в общественных местах, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 17 марта.

- Мы вынуждены будем в рамках развития решения нашего указа принять ряд дополнений, которые будут регламентировать нахождение ребят на улице, в общественных местах, в том числе в торговых центрах, - заметила Вера Емельянова.

Вице-губернатор подчеркнула, что объявленные каникулы предполагают особую осторожность граждан. В связи с этим заместитель главы региона, отвечающий за экономическую сферу деятельности, ведет переговоры с торговымм центрами, чтобы были приняты меры по нераспространению коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU