2020-03-17T17:02:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Псковские власти рекомендуют псковичам добровольный самокарантин

Пожилым людям и тем, кто может себе позволить это, советуют оставаться дома
Алиса Солнцева
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Пожилых людей просят оставаться дома.Пожилых людей просят оставаться дома.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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- Мы ввели карантинные мероприятия во всех учреждениях, которые нам подведомственны. Однако пожилым людям и тем, кто может себе это позволить, советуем организовать добровольную самоизоляцию, - отметила Вера Емельянова, первый вице-губернатор Псковской области.

К группе риска относятся пожилые люди старше 65 лет, поэтому за людьми старшего возраста регион организует особый контроль. Об этом говорят на пресс-конференции 17 марта, посвященной мерам по противодействию распространения коронавируса в Псковской области, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- По статистике тяжелых случаев и смертности от коронавируса мы знаем, что пожилые граждане относятся к группе риска. На предотвращение заболеваемости среди этой группы лиц нужно будет направить максимальные усилия, если инфекция придет в наш регион, что, к сожалению, не исключено, - заметил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

Для трудоспособного населения федеральные и региональные власти разрабатывают решения, которые позволят брать оплачиваемые больничные или работать на дому. Пока эти меры только разрабатываются, псковские власти будут информировать население о новых решениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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