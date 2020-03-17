В Псковской области хотят выпускать многоразовые маски

17 Март 2020 2020-03-17T15:39:02+03:00

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Псковская область прорабатывает вопрос изготовления многоразовых масок на территории Псковской области. Об этом рассказала Вера Емельянова, первый вице-губернатор региона, на пресс-конференции 17 марта по мерам противодействия коронавирусу в Псковской области, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

В Псковской области по-прежнему наблюдается повышенный спрос на антисептики и медицинские маски. Вопрос нехватки индивидуальных средств защиты решается на федеральном уровне. Маски в большом объему поступают в регионе, в ближайшее время дефицит в стране должен разрешиться, высказали уверенность спикеры пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU