2020-03-17T15:44:52+03:00
Общество

Все прибывшие в Псковскую область из Европы должны пройти 14-дневную обсервацию

Если вы вернулись из-за рубежа, вы должны обратиться на горячую линию
Алиса Солнцева
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Вернулись из-за границы-сидите дома.Вернулись из-за границы-сидите дома.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В список стран, после посещения которых необходимо оставаться на домашнем карантине, вошли все европейские государства. Об этом рассказал на пресс-конференции 17 марта начальник регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Список «опасных» стран постоянно менялся. В конце прошлого года это был только Китай, вскоре список пополнился еще несколькими странами. Однако в настоящий момент проверять на заражение коронавирусом будут всех вернувшихся из любой европейской страны и остальных государств, где зарегистрирован коронавирус.

- Китай, по сути, победил коронавирус. За последние сутки зарегистрировано всего 39 новых случаев. А в Европе ситуация развивается очень неблагоприятна, - отметил Александр Нестерук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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