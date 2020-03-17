Псковской области 43 человека находятся на домашнем карантине

17 Март 2020 2020-03-17T15:51:15+03:00

Ни одного случая заболевания коронавирусом в регионе не выявлено

Изменить размер текста: A A

В Псковской области на данный момент 43 человека находятся в обсервации дома. Об этом рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на пресс-конференции 17 марта, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Это люди, которые приехали в наш регион из-за рубежа. Александр Нестерук подчеркнул, что сообщить о своем возвращении из заграничной поездки на горячую линию необходимо всем, независимо от того, с какой страны возвращается человек.

Как правило, обсервацию и медицинское наблюдение подкарантинные проходят дома на протяжении 14 дней. Однако если возникнет необходимость, на Гороховом озере обсерваторий готов принять людей. Более того, в ближайшее время региональные власти предложат еще несколько площадок для карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU