Главный санитарный врач Псковской области: без обследования распознать коронавирус нельзя

17 Март 2020 2020-03-17T16:02:03+03:00

Симптоматика примерно такая же, как и при ОРВИ

Изменить размер текста: A A

Распознать коронавирус без обследования нельзя. Его симптоматика примерно такая же, как и при ОРВИ: повышенная температура, кашель, иногда расстройства желудка. Более того, у большинства это заболевание проходит в легкой форме.

Если вы заболели респираторной инфекцией, но не контактировали с иностранными гражданами или россиянами, вернувшимися из других стран, волноваться о коронавирусе не стоит, считает руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

- Сейчас в регионе период повышенной заболеваемости респираторными инфекциями, в Пскове до сих пор превышен эпидемиологический порог. У нас тысячи человек болеют ОРВИ. Хотя симптоматика коронавируса сходна с другими вирусными заболеваниями, надо мыслить позитивно: если у вас не было контакта с людьми, которые вернулись из-за границы, то вероятность того, что у вас коронавирусная инфекция, очень мала, - заметил Александр Нестерук.

Более того, медики руководствуются косвенными показателями: заболеваемость пневмонией в Псковской области в марте 2020 года на 18 процентов меньше, чем в прошлом году, когда мир не знал о «ковиде».

ИСТОЧНИК KP.RU