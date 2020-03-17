2020-03-17T16:02:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный санитарный врач Псковской области: без обследования распознать коронавирус нельзя

Симптоматика примерно такая же, как и при ОРВИ
Алиса Солнцева
Поделиться:
Коронавирус определяется только по анализам.Коронавирус определяется только по анализам.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Распознать коронавирус без обследования нельзя. Его симптоматика примерно такая же, как и при ОРВИ: повышенная температура, кашель, иногда расстройства желудка. Более того, у большинства это заболевание проходит в легкой форме.

Если вы заболели респираторной инфекцией, но не контактировали с иностранными гражданами или россиянами, вернувшимися из других стран, волноваться о коронавирусе не стоит, считает руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

- Сейчас в регионе период повышенной заболеваемости респираторными инфекциями, в Пскове до сих пор превышен эпидемиологический порог. У нас тысячи человек болеют ОРВИ. Хотя симптоматика коронавируса сходна с другими вирусными заболеваниями, надо мыслить позитивно: если у вас не было контакта с людьми, которые вернулись из-за границы, то вероятность того, что у вас коронавирусная инфекция, очень мала, - заметил Александр Нестерук.

Более того, медики руководствуются косвенными показателями: заболеваемость пневмонией в Псковской области в марте 2020 года на 18 процентов меньше, чем в прошлом году, когда мир не знал о «ковиде».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковские газовики рекомендуют абонентам решать вопросы дистанционно
Наталью Ильину избрали ректором Псковского государственного университета
Сюжет о «великолукском Сусанине» снимает Первый канал
Главный санитарный врач Псковской области: без обследования распознать коронавирус нельзя
Псковской области 43 человека находятся на домашнем карантине
Все прибывшие в Псковскую область из Европы должны пройти 14-дневную обсервацию
В Псковской области хотят выпускать многоразовые маски
Псковские власти рекомендуют псковичам добровольный самокарантин
Торговым центрам Пскова предложат не проводить развлекательные мероприятия из-за карантина
Александр Голышев объяснил, почему нельзя брать плату за вход в псковский Кремль
Александр Голышев: зарплата музейных сотрудников будет выше
Псковский "Горводоканал" не принимает посетителей и не будет начислять пени за март
На 6,5 лет осудили великолучанина, стрелявшего в подростков из пневматики
Дилерский центр «Псков-Лада» стал лучшим в СЗФО
Псковичи могут вернуть деньги за билеты в Белоруссию, Латвию и Эстонию
С 17 марта въезд в Эстонию и Латвию ограничен
На границе в Псковской области граждан с подозрением на коронавирус направят в стационары
Псковичей на домашнем карантине врачи проверяют каждый день
Первый тренинг для добровольных пожарных в Пскове пройдет онлайн