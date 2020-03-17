Сюжет о «великолукском Сусанине» снимает Первый канал

17 Март 2020 2020-03-17T16:19:29+03:00

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Первый канал» готовит сюжет о «великолукском Сусанине», герое Советского Союза Матвее Кузьмине, сообщила газета «Великолукская правда. Новости».

Съёмочная группа 16 и 17 марта работает в Великих Луках, сообщила директор краеведческого музея Великих Лук Наталья Каменская.

По её словам, сюжет о Матвее Кузьмине станет частью проекта «Первого канала», рассказывающего о героях Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы в разных городах.

Сюжет покажут в апреле в рамках программы «Время».

- Вчера съёмочная группа работала у нас в музее, мы предоставили много документов, видеозаписи», - отметила Наталья Каменская. Также, добавила она, журналисты встречались с родственниками героя, вели съёмки на улице его имени.

Матвей Кузьмин является самым возрастным героем Советского Союза, отметила директор музея. Матвею Кузьмину было 84 года, когда он повторил подвиг Сусанина – вывел немецкий отряд под огонь советских войск. Сам он тоже погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU