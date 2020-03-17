2020-03-17T17:27:35+03:00
Общество

Наталью Ильину избрали ректором Псковского государственного университета

Большинство голосов члены ученого совета ПсковГУ отдали за этого кандидата
Максим Дмитриев
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Наталья Ильина была назначена врио ректора ПсковГУ в апреле прошлого года.Наталья Ильина была назначена врио ректора ПсковГУ в апреле прошлого года.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Ректором Псковского государственного университета избрали Наталью Ильину. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, 17 марта проходит конференция сотрудников и студентов вуза, в которой участвуют члены ученого совета ПсковГУ, делегаты от структурных подразделений и студенческие директора.

На конференции присутствуют около 150 делегатов. Для кворума достаточно участия 106 делегатов.

На пост ректора претендовали три кандидата: временно исполняющая обязанности ректора Наталья Ильина, проректор университета Ольга Серова и начальник управления научно-исследовательской деятельности Владимир Дмитриев.

Перед тайным голосованием кандидаты выступили перед участники конференции с программой развития университета. За Наталью Ильину проголосовали 74 человека, за Ольгу Серову - 14, за Владимира Дмитриева - 42. 10 бюллетеней оказались не действительны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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