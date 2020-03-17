Наталью Ильину избрали ректором Псковского государственного университета
Ректором Псковского государственного университета избрали Наталью Ильину. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, 17 марта проходит конференция сотрудников и студентов вуза, в которой участвуют члены ученого совета ПсковГУ, делегаты от структурных подразделений и студенческие директора.
На конференции присутствуют около 150 делегатов. Для кворума достаточно участия 106 делегатов.
На пост ректора претендовали три кандидата: временно исполняющая обязанности ректора Наталья Ильина, проректор университета Ольга Серова и начальник управления научно-исследовательской деятельности Владимир Дмитриев.
Перед тайным голосованием кандидаты выступили перед участники конференции с программой развития университета. За Наталью Ильину проголосовали 74 человека, за Ольгу Серову - 14, за Владимира Дмитриева - 42. 10 бюллетеней оказались не действительны.
ИСТОЧНИК KP.RU