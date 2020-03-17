2020-03-17T18:07:49+03:00
Недвижимость

Псковские газовики рекомендуют абонентам решать вопросы дистанционно

В целях профилактики коронавирусной инфекции псковичам советуют воздержаться от посещения центров обслуживания
Алиса Солнцева
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Всю необходимую информацию можно узнать по телефонам и на сайтах организаций.Всю необходимую информацию можно узнать по телефонам и на сайтах организаций.Фото: Олег ЗОЛОТО
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АО «Газпром газораспределение Псков» и ООО «Газпром межрегионгаз Псков» рекомендуют своим абонентам воздержаться от посещения центров обслуживания клиентов и использовать для решения текущих вопросов по газоснабжению интернет-сервисы и телефонную связь. В компании напомнили о дистанционных способах взаимодействия.

Заявки на газификацию принимаются через «Личный кабинет заявителя» по ссылке.

Заявки на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков, на оказание других услуг доступны по ссылке.

Передать показания за потребленный газ, просмотреть начисления или оплатить его можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по ссылке.

Также всю необходимую информацию можно узнать по телефонам территориальных участков и абонентских пунктов, указанных на сайте газоснабжающей компании по ссылке или в квитанциях на оплату газа.

Аварийные заявки принимаются в АО «Газпром газораспределение Псков» по телефонам: 04, 104 и 112 (по мобильной связи). Телефон справочного центра в городе Пскове 8(8112)59-50-50. Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована на сайтах организаций – pskovregiongaz.ru и gro60.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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