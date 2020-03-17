Губернатор Псковской области ушел на карантин

17 Март 2020 2020-03-17T20:31:29+03:00

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Глава региона Михаил Ведерников на своей странице в "Инстаграме" рассказал, что почувствовал признаки ОРВИ.

- Пока всё говорит о том, что это легкая форма обычной простуды, написал Михаил Ведерников. - Тем не менее, считаю необходимым перестраховаться.

Глава области сообщил, что в регионе нет подтверждённых случаев "Ковид-19", и власти будут делать всё возможное, чтобы этот статус не менялся.

- Я решил сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов на карантине. Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права. В средствах связи не ограничен, график работы не меняется. Все вопросы отрабатываем в обычном ритме и режиме. Скоро буду, - написал Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU