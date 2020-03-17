2020-03-17T20:31:29+03:00
Общество

Губернатор Псковской области ушел на карантин

Михаил Ведерников почувствовал недомогание и сдал тест на коронавирус
Василиса Алексеева
Поделиться:
Михаил Ведерников приболел.Михаил Ведерников приболел.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Глава региона Михаил Ведерников на своей странице в "Инстаграме" рассказал, что почувствовал признаки ОРВИ.

- Пока всё говорит о том, что это легкая форма обычной простуды, написал Михаил Ведерников. - Тем не менее, считаю необходимым перестраховаться.

Глава области сообщил, что в регионе нет подтверждённых случаев "Ковид-19", и власти будут делать всё возможное, чтобы этот статус не менялся.

- Я решил сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов на карантине. Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права. В средствах связи не ограничен, график работы не меняется. Все вопросы отрабатываем в обычном ритме и режиме. Скоро буду, - написал Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Псковской области ушел на карантин
Псковские газовики рекомендуют абонентам решать вопросы дистанционно
Наталью Ильину избрали ректором Псковского государственного университета
Сюжет о «великолукском Сусанине» снимает Первый канал
Главный санитарный врач Псковской области: без обследования распознать коронавирус нельзя
Псковской области 43 человека находятся на домашнем карантине
Все прибывшие в Псковскую область из Европы должны пройти 14-дневную обсервацию
В Псковской области хотят выпускать многоразовые маски
Псковские власти рекомендуют псковичам добровольный самокарантин
Торговым центрам Пскова предложат не проводить развлекательные мероприятия из-за карантина
Александр Голышев объяснил, почему нельзя брать плату за вход в псковский Кремль
Александр Голышев: зарплата музейных сотрудников будет выше
Псковский "Горводоканал" не принимает посетителей и не будет начислять пени за март
На 6,5 лет осудили великолучанина, стрелявшего в подростков из пневматики
Дилерский центр «Псков-Лада» стал лучшим в СЗФО
Псковичи могут вернуть деньги за билеты в Белоруссию, Латвию и Эстонию
С 17 марта въезд в Эстонию и Латвию ограничен
На границе в Псковской области граждан с подозрением на коронавирус направят в стационары
Псковичей на домашнем карантине врачи проверяют каждый день
Первый тренинг для добровольных пожарных в Пскове пройдет онлайн