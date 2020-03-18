2020-03-18T09:46:42+03:00
Происшествия

Из-за неосторожного курения в своей квартире погибла 70-летняя порховичка

Соседей пожарные эвакуировали
Максим Дмитриев
Поделиться:
Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
Изменить размер текста:

70-летняя жительница Порхова погибла при пожаре в собственной квартире. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области, пожар случился в 5:42 17 марта на улице Карла Маркса в жилом доме на две семьи.

В двухкомнатной квартире пенсионерки полностью выгорели комната и кухня, в коридоре были повреждены стены.

Пожар начался из-за неосторожного курения хозяйки.

Вторую половину дома пожарные спасли, двух жильцов эвакуировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция раскрыла убийство сгоревшего в Черехе мужчины
В Великих Луках разыскивают двух подростков
4 миллиарда рублей Псковской области выделит правительство на развитие приграничных районов
Из-за неосторожного курения в своей квартире погибла 70-летняя порховичка
Губернатор Псковской области ушел на карантин
Псковские газовики рекомендуют абонентам решать вопросы дистанционно
Наталью Ильину избрали ректором Псковского государственного университета
Сюжет о «великолукском Сусанине» снимает Первый канал
Главный санитарный врач Псковской области: без обследования распознать коронавирус нельзя
Псковской области 43 человека находятся на домашнем карантине
Все прибывшие в Псковскую область из Европы должны пройти 14-дневную обсервацию
В Псковской области хотят выпускать многоразовые маски
Псковские власти рекомендуют псковичам добровольный самокарантин
Торговым центрам Пскова предложат не проводить развлекательные мероприятия из-за карантина
Александр Голышев объяснил, почему нельзя брать плату за вход в псковский Кремль
Александр Голышев: зарплата музейных сотрудников будет выше
Псковский "Горводоканал" не принимает посетителей и не будет начислять пени за март
На 6,5 лет осудили великолучанина, стрелявшего в подростков из пневматики
Дилерский центр «Псков-Лада» стал лучшим в СЗФО
Псковичи могут вернуть деньги за билеты в Белоруссию, Латвию и Эстонию
С 17 марта въезд в Эстонию и Латвию ограничен
На границе в Псковской области граждан с подозрением на коронавирус направят в стационары
Псковичей на домашнем карантине врачи проверяют каждый день
Первый тренинг для добровольных пожарных в Пскове пройдет онлайн