Из-за неосторожного курения в своей квартире погибла 70-летняя порховичка
Соседей пожарные эвакуировали
Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
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70-летняя жительница Порхова погибла при пожаре в собственной квартире. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области, пожар случился в 5:42 17 марта на улице Карла Маркса в жилом доме на две семьи.
В двухкомнатной квартире пенсионерки полностью выгорели комната и кухня, в коридоре были повреждены стены.
Пожар начался из-за неосторожного курения хозяйки.
Вторую половину дома пожарные спасли, двух жильцов эвакуировали.
ИСТОЧНИК KP.RU