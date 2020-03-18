Из-за неосторожного курения в своей квартире погибла 70-летняя порховичка

18 Март 2020 2020-03-18T09:46:42+03:00

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

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70-летняя жительница Порхова погибла при пожаре в собственной квартире. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области, пожар случился в 5:42 17 марта на улице Карла Маркса в жилом доме на две семьи.

В двухкомнатной квартире пенсионерки полностью выгорели комната и кухня, в коридоре были повреждены стены.

Пожар начался из-за неосторожного курения хозяйки.

Вторую половину дома пожарные спасли, двух жильцов эвакуировали.

ИСТОЧНИК KP.RU