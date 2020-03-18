2020-03-18T10:20:34+03:00
Общество

4 миллиарда рублей Псковской области выделит правительство на развитие приграничных районов

Президент России поддержал просьбу губернатора
Алиса Солнцева
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Модернизация начнется в 2021 году.Модернизация начнется в 2021 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Президент России Владимир Путин поддержал просьбу Псковской области о модернизации инфекционных отделений Пскова и Великих Лук и развитии инфраструктуры приграничных районов. Губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram, что Владимир Путин поручил правительству России выделить Псковской области более 4 миллиардов рублей.

Средства пойдут на приведение в порядок школ, больниц, дорог и аварийного жилья Себежского, Пыталовского и Печорского районов. В этом году область должна спроектировать все преобразования, работы необходимо выполнить в 2021-2023 годах.

Что касается учреждений инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках, регион должен разработать проектно-сметную документацию и защитить проекты на федеральном уровне.

- Искренне благодарен Владимиру Владимировичу за постоянное внимание к вопросам развития Псковской области и поддержку в таких важных вопросах, - написал Михаил Ведерников.

По этим вопросам глава Псковской области запланировал рабочие встречи и консультации в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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