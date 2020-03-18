В Великих Луках разыскивают двух подростков
В Великих Луках пропали два подростка 11-ти и 14-ти лет, пишет "Великолукская правда. Новости"
Никита Ковалев и Елизавета Гавриловец 17 марта ушли гулять и не вернулись домой .
- Дети были соседями. Они ушли гулять. Вчера вечером выходили на связь с родителями около 8 часов, просились еще погулять. Родители сказали, что им уже пора домой, но дети так и не вернулись, - рассказал руководитель Следственного отдела по городу Великие Луки Станислав Кожевников.
Никита Ковалев 2009 года рождения, был в синей куртке.
Фото: "Великолукская Правда. Новости"
Елизавета Гавриловец 2006 года рождения.
Фото: "Великолукская Правда. Новости"
Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о местонахождении подростков, сообщить информацию в следственный отдел по телефону 7-11-34.
ИСТОЧНИК KP.RU