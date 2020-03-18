2020-03-18T10:49:59+03:00
Общество

В Великих Луках разыскивают двух подростков

Никита Ковалев и Елизавета Гавриловец ушли гулять и не вернулись
Василиса Алексеева
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Фото: "Великолукская Правда. Новости"Фото: "Великолукская Правда. Новости"
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В Великих Луках пропали два подростка 11-ти и 14-ти лет, пишет "Великолукская правда. Новости"

Никита Ковалев и Елизавета Гавриловец 17 марта ушли гулять и не вернулись домой .

- Дети были соседями. Они ушли гулять. Вчера вечером выходили на связь с родителями около 8 часов, просились еще погулять. Родители сказали, что им уже пора домой, но дети так и не вернулись, - рассказал руководитель Следственного отдела по городу Великие Луки Станислав Кожевников.

Никита Ковалев 2009 года рождения, был в синей куртке.

Фото: "Великолукская Правда. Новости"

Фото: "Великолукская Правда. Новости"

Елизавета Гавриловец 2006 года рождения.

Фото: "Великолукская Правда. Новости"

Фото: "Великолукская Правда. Новости"

Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о местонахождении подростков, сообщить информацию в следственный отдел по телефону 7-11-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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