Полиция раскрыла убийство сгоревшего в Черехе мужчины
Сотрудники угрозыска задержали 39-летнего псковича, подозреваемого в убийстве собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.
25 февраля после тушения пожара в хозяйственной постройке в деревне Череха Псковского района спасатели нашли труп мужчины 43 лет с признаками насильственной смерти.
По предварительным данным, псковичи распивали спиртные напитки и поссорились. В убийстве подозревают 39-летнего безработного и ранее судимого за кражу жителя Псковской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.
ИСТОЧНИК KP.RU