Полиция раскрыла убийство сгоревшего в Черехе мужчины

18 Март 2020 2020-03-18T10:54:03+03:00

Расследование запутанного дела с убийством и пожаром продолжается. Фото: Иван ВИСЛОВ

После тушения пожара спасатели обнаружили труп с признаками насильственной смерти

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Сотрудники угрозыска задержали 39-летнего псковича, подозреваемого в убийстве собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

25 февраля после тушения пожара в хозяйственной постройке в деревне Череха Псковского района спасатели нашли труп мужчины 43 лет с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, псковичи распивали спиртные напитки и поссорились. В убийстве подозревают 39-летнего безработного и ранее судимого за кражу жителя Псковской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU