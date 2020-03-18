2020-03-18T12:12:42+03:00
Общество

Руководитель ассоциации туроператоров призвала псковичей не истерить и не сдавать летние туры

Гелена Самохвалова предложила взять таймаут
Василиса Алексеева
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Псковичей просят не паниковатьПсковичей просят не паниковатьФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Не истерить и не сдавать летние туры за границу призвала псковичей руководитель ассоциации туроператоров Гелена Самохвалова, пишет ПАИ.

-Паника относительно коронавируса преувеличена. Надо пока взять таймаут, не бегать, не истерить и не сдавать путёвки на лето, - призвала жителей Псковской области руководитель Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова.

Она также отметила, что помимо туроператоров от ситуации с коронавирусом страдают также контрагенты - транспортные компании, музеи и кафе. Налоговые каникулы на 3 месяца , по ее мнению, не решат вопрос.

- Кассовый разрыв в отрасли глобальный. Ситуация ухудшается не ежедневно, а ежечасно. Поэтому, уверена, что налоговые выплаты за предыдущий период должны быть вовсе отменены. Хочется призвать руководство страны обратить внимание на отрасль, - резюмировала руководитель ассоциации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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