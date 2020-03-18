Несколько тысяч деревьев посадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти»

18 Март 2020 2020-03-18T13:17:21+03:00

Псковичам предлагают присоединиться к акции стран СНГ, в ходе которой высадят 27 миллионов деревьев

Изменить размер текста: A A

Псковская область участвует в акции «Сад памяти», в рамках которой на территории России и стран СНГ люди высадят 27 миллионов деревьев. Акция уже стартовала в некоторых субъектах России, вскоре начнется и в Пскове. Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 18 марта, посвященной волонтерским инициативам в Псковской области к Году памяти и славы.

- Это федеральная акция, к которой можно присоединиться через сайт садпамяти2020.рф, там доступна карта с местами высадки, датой и временем встреч. К акции можно присоединиться в качестве участника и посадить деревья в выбранной точке либо в качестве волонтера, - рассказала Екатерина Родина, председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Акция продлится до 22 июня, за это время в разных районах Псковской области высадят несколько тысяч деревьев. Точное число пока неизвестно, потому что к акции еще присоединяются коллективы различных организаций. В каких-то местах будут высажены аллеи, где-то «Сад памяти» поможет восстановить погубленные пожарами леса.

Одна из самых больших высадок в Псковской области пройдет в Локнянском районе у могилы героя Александра Матросова.

ИСТОЧНИК KP.RU