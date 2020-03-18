2020-03-18T12:59:40+03:00
Общество

«Поезд Победы» ждут в Пскове в сентябре

Состав времен Великой Отечественной войны объедет многие регионы России и другие страны
Алиса Солнцева
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"Поезд Победы" должен выехать 22 июня из Бреста."Поезд Победы" должен выехать 22 июня из Бреста.Фото: Евгения ГУСЕВА
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«Поезд Победы», который проедет по многим регионам России и другим странам, остановится и в Пскове. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 18 марта, посвященной волонтерским инициативам в Псковской области к Году памяти и славы, по предварительной информации, передвижная экспозиция будет в Пскове в сентябре.

«Поезд Победы» - это воссозданный состав времен Великой Отечественной войны с экспозицией внутри.

В год 75-летия Победы поезд должен стартовать из Бреста 22 июня, однако информация еще уточняется. Известно, что жители Псковской области смогут посетить экспозицию только в Пскове. В Великие Луки, к сожалению, состав не прибудет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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