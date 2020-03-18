«Поезд Победы» ждут в Пскове в сентябре
«Поезд Победы», который проедет по многим регионам России и другим странам, остановится и в Пскове. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 18 марта, посвященной волонтерским инициативам в Псковской области к Году памяти и славы, по предварительной информации, передвижная экспозиция будет в Пскове в сентябре.
«Поезд Победы» - это воссозданный состав времен Великой Отечественной войны с экспозицией внутри.
В год 75-летия Победы поезд должен стартовать из Бреста 22 июня, однако информация еще уточняется. Известно, что жители Псковской области смогут посетить экспозицию только в Пскове. В Великие Луки, к сожалению, состав не прибудет.
ИСТОЧНИК KP.RU