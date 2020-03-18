«Нет забытых обелисков»: «Волонтеры Победы» хотят благоустроить все захоронения в Псковской области

18 Март 2020 2020-03-18T13:19:52+03:00

В Псковской области более 770 захоронений зафиксированы в реестре, без паспорта остаются около тысячи мест. Фото: Дарья ХВАТКОВА

В Псковской области более 770 захоронений зафиксированы в реестре, без паспорта остаются около тысячи мест

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Жителей Псковской области просят поддержать проект «Нет забытых обелисков», в рамках которого «Волонтеры Победы» планируют паспортизировать и благоустроить все воинские захоронения, расположенные на территории Псковской области. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 18 марта, проект «Нет забытых обелисков» - одна из главных региональных инициатив в Год памяти и славы.

- Мы взяли на себя сложную миссию, мы стараемся доехать до каждого памятника, который расположен в нашем регионе: будь он в заброшенной деревне или не включен в реестр, - рассказала Екатерина Родина, председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В связи с этим общественники просят жителей муниципалитетов быть активнее: рассказывать о забытых обелисках, принимать участие в их благоустройстве. «Волонтеры Победы» при поддержке областной администрации готовы помочь муниципалитетам транспортом и инструментами. Кроме того, волонтерский отряд старается объехать самостоятельно как можно больше памятных мест.

В Псковской области более 770 захоронений зафиксированы в реестре, без паспорта остаются около тысячи мест.

ИСТОЧНИК KP.RU