В 2020 году площадка проекта «Июль победы» посетит районы Псковской области в даты освобождения

18 Март 2020 2020-03-18T13:17:24+03:00

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Этим летом реконструкторская площадка «Июля победы» побывает в нескольких районах Псковской области. Об уникальном проекте рассказали организаторы, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 18 марта, посвященной волонтерским инициативам в Псковской области к Году памяти и славы.

- «Июль победы» родился в прошлом году. Проект начался с того, что мы обратили внимание на то, что наши жители не знают дат освобождения. Ребята не знают, почему улица 23 Июля носит такое название, - рассказала Екатерина Родина, председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В прошлом году 23 июля, в дату освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, волонтеры расположили несколько площадок в сквере Павших борцов. Общественники рассказывают об истории города и области, у них есть газеты, листовки, открытки и фотографии того времени, также волонтеры организуют фронтовой концерт и множество других познавательных и интерактивных площадок. В 2020 году, в июле, в месяц освобождения многих районов Псковской области, волонтеры объедут Островский, Пустошкинский, Себежский и другие районы.

ИСТОЧНИК KP.RU