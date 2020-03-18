Пропавшие в Великих Луках дети нашлись
В Великих Луках полицейские нашли пропавших детей.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, были организованы масштабные поисковые мероприятия, по тревоге поднят личный состав ОМВД по городу Великие Луки.
В ходе патрулирования территории города стражи порядка обнаружили несовершеннолетних.
В настоящее время их здоровью ничего не угрожает, с ними работают следователи.
О том, что в Великих Луках пропали подростки 11-ти и 14-ти лет стало известно утром 18 марта.
Никита Ковалев и Елизавета Гавриловец 17 марта ушли гулять и не вернулись домой . Дети были соседями. Вчера вечером выходили на связь с родителями около 8 часов, просились еще погулять. Родители сказали, что им уже пора домой, но дети так и не вернулись.
ИСТОЧНИК KP.RU