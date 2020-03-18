2020-03-18T13:36:14+03:00
Общество

Пропавшие в Великих Луках дети нашлись

Подростков разыскивали со вчерашнего дня
Василиса Алексеева
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В ходе патрулирования территории города стражи порядка обнаружили несовершеннолетних.В ходе патрулирования территории города стражи порядка обнаружили несовершеннолетних.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Великих Луках полицейские нашли пропавших детей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, были организованы масштабные поисковые мероприятия, по тревоге поднят личный состав ОМВД по городу Великие Луки.

В ходе патрулирования территории города стражи порядка обнаружили несовершеннолетних.

В настоящее время их здоровью ничего не угрожает, с ними работают следователи.

О том, что в Великих Луках пропали подростки 11-ти и 14-ти лет стало известно утром 18 марта.

Никита Ковалев и Елизавета Гавриловец 17 марта ушли гулять и не вернулись домой . Дети были соседями. Вчера вечером выходили на связь с родителями около 8 часов, просились еще погулять. Родители сказали, что им уже пора домой, но дети так и не вернулись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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