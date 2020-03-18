2020-03-18T15:31:59+03:00
Общество

Стало известно, кто возглавит великолукский "Кванториум"

Руководителем детского технопарка может стать Дмитрий Кривогузов
Василиса Алексеева
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Фото: Великолукская правда.Новости.Фото: Великолукская правда.Новости.
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Работой детского технопарка будет руководить молодой специалист Дмитрий Кривогузов, пишет "Великолукская правда. Новости".

Дмитрий Кривогузов уже прошёл обучение в инновационном центре «Сколково», где собирались около 115 участников образовательной сессии.

Во время образовательной сессии участники московского инновационного комплекса познакомились с федеральными тьюторами кванториумов. С представителями министерства просвещения страны они обсудили будущее всей сети кванториумов России.

- Занятия в технопарке позволят детям раскрыть свой потенциал и всесторонне развить мышление, – считает будущий руководитель великолукского технопарка.

Великолукский кванториум заработает уже в этом году. Технопарк будет работать по шести направлениям: хайтек, промробоквантум, промдизайнквантум, биоквантум, IT-квантум и энерджиквантум. Участников разобьют по группами в среднем по 12 человек в каждой. Сейчас идёт набор преподавателей.

СПРАВКА КП

Дмитрий Кривогузов является преподавателем и аспирантом второго года обучения Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Входит в первичную профсоюзную организацию ВГСХА, а также в региональное отделение Российского союза сельской молодежи (РССМ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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