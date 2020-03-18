Стало известно, кто возглавит великолукский "Кванториум"
Работой детского технопарка будет руководить молодой специалист Дмитрий Кривогузов, пишет "Великолукская правда. Новости".
Дмитрий Кривогузов уже прошёл обучение в инновационном центре «Сколково», где собирались около 115 участников образовательной сессии.
Во время образовательной сессии участники московского инновационного комплекса познакомились с федеральными тьюторами кванториумов. С представителями министерства просвещения страны они обсудили будущее всей сети кванториумов России.
- Занятия в технопарке позволят детям раскрыть свой потенциал и всесторонне развить мышление, – считает будущий руководитель великолукского технопарка.
Великолукский кванториум заработает уже в этом году. Технопарк будет работать по шести направлениям: хайтек, промробоквантум, промдизайнквантум, биоквантум, IT-квантум и энерджиквантум. Участников разобьют по группами в среднем по 12 человек в каждой. Сейчас идёт набор преподавателей.
СПРАВКА КП
Дмитрий Кривогузов является преподавателем и аспирантом второго года обучения Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Входит в первичную профсоюзную организацию ВГСХА, а также в региональное отделение Российского союза сельской молодежи (РССМ).
ИСТОЧНИК KP.RU