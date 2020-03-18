Наталья Ильина опровергла слухи о заражении студентов в Псковской области коронавирусом

18 Март 2020 2020-03-18T16:25:15+03:00

В регионе нет ни одного подтвержденного случая коронавируса

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В Псковской области распространился слух о том, что студенты опорного вуза лежат в инфекционном боксе с новой коронавирусной инфекцией. Несколько дней назад псковичи уточняли эту информацию у губернатора в «Инстаграме». Михаил Ведерников ответил, что это неправда.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Сегодня, 18 марта, один из псковских Telegram-каналов написал, что коронавирус у студентов все-таки подтвержден. За достоверными данными «Комсомолка» обратилась к ректору ПсковГУ Наталье Ильиной.

- Специально для вас сейчас еще раз уточнила. В Псковской области нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом, в том числе среди студентов, - заверила Наталья Ильина.

ИСТОЧНИК KP.RU