Движение по Леона Поземского должны открыть к середине лета

18 Март 2020 2020-03-18T16:39:07+03:00

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Движение на реконструируемом участке улицы Леона Поземского предполагают открыть в середине лета. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, глава администрации Пскова Александр Братчиков проконтролировал ход работ на улице Леона Поземского.

Сейчас работы идут в сквере Народовластия и у дома №8 на Поземского. В сквере уже намечены контуры будущих пешеходных дорожек и установлены опоры наружного освещения.

Укладывать асфальт на участке улиц Поземского, Труда и Волкова, где после реконструкции будет организовано круговое движение, начнут в первой половине мая. После этого начнется прокладка сетей от Троицкого моста, что поможет ликвидировать давнюю проблему с затоплением дороги на пересечении улиц Поземского и Герцена.

- Как заказчик, я всегда недоволен. Бывают объективные причины, но всегда хочется, чтобы работы, подобные этим, завершались быстрее. Для нас важно поскорее открыть для движения эту улицу, так как по данному поводу поступает много обращений от горожан. Я тоже житель Пскова и тоже испытываю трудности при движении в этой части города. Хотелось бы попросить псковичей проявить еще немного терпения. Думаю, уже к середине лета основные виды работ завершатся, и здесь будет восстановлено движение автотранспорта, - отметил Александр Братчиков по итогам выезда.

ИСТОЧНИК KP.RU