2020-03-18T16:39:07+03:00
Недвижимость

Движение по Леона Поземского должны открыть к середине лета

Глава администрации Пскова проконтролировал ход реконструкции
Максим Дмитриев
Поделиться:
Фото: pskovgorod.ru.Фото: pskovgorod.ru.
Изменить размер текста:

Движение на реконструируемом участке улицы Леона Поземского предполагают открыть в середине лета. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, глава администрации Пскова Александр Братчиков проконтролировал ход работ на улице Леона Поземского.

Сейчас работы идут в сквере Народовластия и у дома №8 на Поземского. В сквере уже намечены контуры будущих пешеходных дорожек и установлены опоры наружного освещения.

Укладывать асфальт на участке улиц Поземского, Труда и Волкова, где после реконструкции будет организовано круговое движение, начнут в первой половине мая. После этого начнется прокладка сетей от Троицкого моста, что поможет ликвидировать давнюю проблему с затоплением дороги на пересечении улиц Поземского и Герцена.

- Как заказчик, я всегда недоволен. Бывают объективные причины, но всегда хочется, чтобы работы, подобные этим, завершались быстрее. Для нас важно поскорее открыть для движения эту улицу, так как по данному поводу поступает много обращений от горожан. Я тоже житель Пскова и тоже испытываю трудности при движении в этой части города. Хотелось бы попросить псковичей проявить еще немного терпения. Думаю, уже к середине лета основные виды работ завершатся, и здесь будет восстановлено движение автотранспорта, - отметил Александр Братчиков по итогам выезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Красногородского района ищет управу на варваров-лесозаготовителей
Движение по Леона Поземского должны открыть к середине лета
Наталья Ильина опровергла слухи о заражении студентов в Псковской области коронавирусом
Стало известно, кто возглавит великолукский "Кванториум"
Пропавшие в Великих Луках дети нашлись
В 2020 году площадка проекта «Июль победы» посетит районы Псковской области в даты освобождения
«Нет забытых обелисков»: «Волонтеры Победы» хотят благоустроить все захоронения в Псковской области
«Поезд Победы» ждут в Пскове в сентябре
Несколько тысяч деревьев посадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти»
Руководитель ассоциации туроператоров призвала псковичей не истерить и не сдавать летние туры
Полиция раскрыла убийство сгоревшего в Черехе мужчины
В Великих Луках разыскивают двух подростков
4 миллиарда рублей Псковской области выделит правительство на развитие приграничных районов
Из-за неосторожного курения в своей квартире погибла 70-летняя порховичка