Глава Красногородского района ищет управу на варваров-лесозаготовителей

18 Март 2020 2020-03-18T17:00:52+03:00

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Глава Красногородского района Валентина Понизовская обнародовала видеозапись, на которой она рассказывает о варварских действиях заготовителей. Материалы попали в распоряжение Псковского агентства информации.

- Лесозаготовка идёт на землях сельхозназначения без каких-либо разрешительных документов. Испорчены все подъездные пути, все лесные дороги, - рассказала глава муниципалитета. На видео Валентина Понизовская отмечает, что около 600 кубометров прекрасного материала подготовлено к вывозу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/767246" frameborder="0"></iframe> Лесозаготовители уничтожили дороги в Красногородском районе.Видео: ПАИ.

Валентина Понизовская также рассказала, что обращалась во все ведомства: полицию, госавтоинспекцию, лесхоз, однако пока результатов нет.

- Весь район погублен. Видео, которое я решила опубликовать, это уже просто крик души, - пояснила глава района. - Полнейшее безобразие. Мы будем рады, если кто-то поможет покончить нам с этим безобразием.

ИСТОЧНИК KP.RU