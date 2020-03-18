2020-03-18T17:00:52+03:00
Общество

Глава Красногородского района ищет управу на варваров-лесозаготовителей

Техника разворотила дороги в муниципалитете
Максим Дмитриев
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Фото: ПАИ.Фото: ПАИ.
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Глава Красногородского района Валентина Понизовская обнародовала видеозапись, на которой она рассказывает о варварских действиях заготовителей. Материалы попали в распоряжение Псковского агентства информации.

- Лесозаготовка идёт на землях сельхозназначения без каких-либо разрешительных документов. Испорчены все подъездные пути, все лесные дороги, - рассказала глава муниципалитета. На видео Валентина Понизовская отмечает, что около 600 кубометров прекрасного материала подготовлено к вывозу.

Лесозаготовители уничтожили дороги в Красногородском районе.Видео: ПАИ.

Валентина Понизовская также рассказала, что обращалась во все ведомства: полицию, госавтоинспекцию, лесхоз, однако пока результатов нет.

- Весь район погублен. Видео, которое я решила опубликовать, это уже просто крик души, - пояснила глава района. - Полнейшее безобразие. Мы будем рады, если кто-то поможет покончить нам с этим безобразием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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