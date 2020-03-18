Глава Красногородского района ищет управу на варваров-лесозаготовителей
Глава Красногородского района Валентина Понизовская обнародовала видеозапись, на которой она рассказывает о варварских действиях заготовителей. Материалы попали в распоряжение Псковского агентства информации.
- Лесозаготовка идёт на землях сельхозназначения без каких-либо разрешительных документов. Испорчены все подъездные пути, все лесные дороги, - рассказала глава муниципалитета. На видео Валентина Понизовская отмечает, что около 600 кубометров прекрасного материала подготовлено к вывозу.
Лесозаготовители уничтожили дороги в Красногородском районе.Видео: ПАИ.
Валентина Понизовская также рассказала, что обращалась во все ведомства: полицию, госавтоинспекцию, лесхоз, однако пока результатов нет.
- Весь район погублен. Видео, которое я решила опубликовать, это уже просто крик души, - пояснила глава района. - Полнейшее безобразие. Мы будем рады, если кто-то поможет покончить нам с этим безобразием.
ИСТОЧНИК KP.RU