2020-03-19T09:46:30+03:00
Происшествия

В Островском районе в ДТП погибли три человека

Василиса Алексеева
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Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
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Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 марта около 20.10 на 347 км автодороги Санкт-Петербург-Невель у деревни Черепягино Островского района.

Как сообщили в пресс-службе УМВД россии по Псковской области водитель Ауди А6, 25-летний житель деревни Сосновка Опочецкого района выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Скания", за рулем которого находился мужчина 1959 года рождения. По данным правоохранителей он был трезв.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.

В результате столкновения водитель Ауди от полученных травм скончался в Островской центральной районной больнице. Также от полученных травм на месте ДТП скончались пассажиры легковушки - мужчина 1973 года и женщина 1990 года.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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