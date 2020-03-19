В Островском районе в ДТП погибли три человека
Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 марта около 20.10 на 347 км автодороги Санкт-Петербург-Невель у деревни Черепягино Островского района.
Как сообщили в пресс-службе УМВД россии по Псковской области водитель Ауди А6, 25-летний житель деревни Сосновка Опочецкого района выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Скания", за рулем которого находился мужчина 1959 года рождения. По данным правоохранителей он был трезв.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
В результате столкновения водитель Ауди от полученных травм скончался в Островской центральной районной больнице. Также от полученных травм на месте ДТП скончались пассажиры легковушки - мужчина 1973 года и женщина 1990 года.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU