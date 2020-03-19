В Псковской области обеспечат двухмесячный запас продуктов

19 Март 2020 2020-03-19T11:39:55+03:00

Дефицита товаров в регионе нет и не предвидится

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Представители торговли констатируют, что дефицита товаров в Псковской области нет. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, 18 марта состоялось совещание с розничными продавцами и федеральными сетями, на котором обсудили запасы продуктов в регионе.

В повестке значились наличие запасов и контроль цен. В соцсетях несколько дней распространяется информация о том, что прилавки магазинов пусты, а псковичи в панике скупают крупы, сахар и туалетную бумагу в немыслимых объемах. Представители торговли прокомментировали, так ли это.

Отмечается, что в крупных супермаркетах и в магазинах шаговой доступности спрос на товары первой необходимости и длительного хранения вырос, однако дефицита нет. Запасы пополняются своевременно, сбоев в поставках нет. В случае отсутствия определенных товаров привезти их получится в течение суток. В ближайшее время в Псковской области собираются нарастить запасы до двухмесячного объема. Предпосылок к значительному повышению цен со стороны поставщиков нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/766991" frameborder="0"></iframe> Продуктов и хозяйственных средств в Псковской области достаточно.Видео с пресс-конференции с первым вице-губернатором Псковской области Верой Емельяновой.Елизавета Славятинская

Кроме того, 18 марта прошел рейд профильного комитета по торговым точкам.

- Псковичам не стоит беспокоиться, в магазинах все под контролем. Руководство справляется с потоком покупателей. Полки с наиболее популярными товарами оперативно пополняются продуктами. Проблем с поставками тоже нет. Логистические компании работают в штатном режиме. В центрах распределения запасы продуктов и товаров также имеются, - отметила директор гипермаркета на Рижском проспекте Галина Лавринович.

ИСТОЧНИК KP.RU