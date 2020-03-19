Прирост к уровню сельхозпроизводства в Псковской области составил 118 процентов

19 Март 2020 2020-03-19T12:28:25+03:00

Это один из лучших показателей по России

Изменить размер текста: A A

Псковская область в 2019 году значительно прибавила по показателям в сфере сельского хозяйства. Об итогах прошлого года и первых результатах нынешнего рассказывает председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 19 марта.

- Прошлый год мы закончили по индексу 118 процентов к уровню производства прошлого года, это один из самых больших индексов по России. Отдельно по сельхозпредприятиям индекс тоже хороший – 122 процента. В абсолютных цифрах мы также прибавили, - отметил Николай Романов.

К примеру, в 2018 году в Псковской области было произведено 45 тысяч тонн зерна, в 2019 – 150 тысяч тонн. По рапсу в Псковской области второй по Северо-Западу показатель: большую часть рапса продали за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU